Челябинск, , 07:39 — REGNUM В Челябинской области гражданин Казахстана отдан под суд за взятку начальнику одного из отделов таможни. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Преступление было совершено в марте. В его транспорте таможенники выявили 946 нелегальных автошин. Чтобы избежать наказания, гражданин предложил руководителю 180 тыс рублей. 12 марта он передал первую часть взятки и был задержан.

По делу уже утверждено обвинительное заключение. Материалы рассмотрит Курчатовский районный суд Челябинска.