Пермь, , 07:37 — REGNUM В Перми вынесен приговор в отношении двух сотрудников кафе, которые признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание, отравление людей и гибель ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что повар и заведующая производством на предприятии общепита нарушили санитарно-эпидемиологические правила и должностную инструкцию. Повар изготовила продукцию для потребления населением с нарушениями правил, а заведующая производством не проконтролировала должным образом деятельность подчиненного ей сотрудника.

Приготовленные в нарушение технологической карты и санитарно-эпидемиологических правил блюда 15 ноября 2019 года были реализованы посетителям двух кафе. Это повлекло массовое отравление. У всех пострадавших медики диагностировали сальмонеллез. Заболели 36 посетителей кафе. Один из них (11-летний мальчик) 27 декабря 2019 года скончался.

Суд назначил одной фигурантке уголовного дела полтора года ограничения свободы, другой — два года ограничения свободы. Судебная инстанция удовлетворила иски потерпевших на суммы от 10 тысяч рублей до 3,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление в кафе Перми: умер ребёнок, возбуждено уголовное дело