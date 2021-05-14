Южно-Сахалинск, , 07:35 — REGNUM Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе вердикт, по которому действия налоговой службы, обязавшей оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» выплатить налога на 18 млрд рублей больше, признаны законными. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев, передаёт ИА REGNUM.

В июне 2020 года компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд.» обратилась в арбитраж с иском о признании недействительным платёжного извещения от 31 марта 2020 года по налогу с прибыли иностранных юрлиц, полученной за 2019 год при деятельности в России «в части суммы начисленного налога в размере 17 755 243 283 рублей 79 копеек».

Истец заявил, что извещение противоречит положениям соглашения о разработке месторождений и применяемому законодательству. Иностранная фирма сослалась на то, что действующие нормы не предусматривают выдачи извещения «после факта уплаты налога налогоплательщиком». Спор о сумме возник из-за курсовой разницы налога на прибыль, а также порядка и сроков уплаты налога. В марте 2020 года компания указала в декларации сумму исчисленного налога на прибыль организаций в размере 1 568 622 960 долларов США. Налог компанией был уплачен в размере 105 334 914 112 рублей «по курсу, определенному по итогам Московской межбанковской валютной биржи» на 28 февраля 2020 года. Налоговый орган указал в извещении сумму 123 090 157 395 рублей 79 копеек, применив курс на 31 марта 2020 года.

Арбитраж Сахалина в декабре 2020 года признал действия налоговой службы законными. Такую же позицию заняли и вышестоящие инстанции.

Напомним, в «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 50% плюс одна акция принадлежат ПАО «Газпром», ещё 27,5% плюс одна акция у «Ройял Датч Шелл п.л.с.», 12,5% — у «Мицуи энд Ко. Лтд.» и 10% у «Мицубиси Корпорэйшн».