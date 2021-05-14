Загреб, , 07:40 — REGNUM Государственный секретарь центрального государственного управления по делам хорватов за пределами Хорватии Звонко Милас на пресс-конференции 13 мая в Ораше заявил, что сотрудничество с хорватами в Боснии и Герцеговине должно быть еще более интенсивным за счет поддержки правительства Хорватии, инвестиций в стратегические проекты и поощрения открытия рабочих мест. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Сотрудничество мы должны активизировать и сделать его еще более динамичным в координации с министрами в правительстве Хорватии», — отметил Милас, побеседовав с главой Посавского округа Джурой Топич. По словам Миласа, это подразумевает поддержку проектов в области здравоохранения, культуры, образования и в области сельского хозяйства и открытия рабочих мест.

«Я считаю, что есть и другие рамки, в которых мы можем расширить наше сотрудничество», — добавил Милас, заявив, что цель состоит в том, чтобы обеспечить людям выживание в Посавском округе Боснии и Герцеговины, а не их отъезд.