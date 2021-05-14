Пенза, , 07:35 — REGNUM В Пензенской области с начала мая ежедневно регистрируется пять-шесть летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом. За минувший день от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей. Всего, по информации на 14 мая, погибшими от COVID-19 числятся 715 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за последние 24 часа четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 63 до 84 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио одобрили 72% жителей Японии. Две соседствующие с Токио префектуры заявили о том, что не планирует выделять в больницах отдельные места для заболевших COVID-19 участников предстоящей Олимпиады.

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