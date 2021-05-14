Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Еще четыре станции метрополитена могут быть введены в строй в Петербурге до конца 2024 года, в дополнение к трем запланированным, если город получит на их строительство дополнительное финансирование из федерального бюджета.

АО «Метрострой» Тоннель метро, стройка

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на аппарат «транспортного» вице-губернатора Максима Соколова, речь идет о станциях «Богатырская» и «Каменка» в продолжение третьей (зелёной) линии, станции «Шуваловский проспект» на северной оконечности пятой (фиолетовой) линии и станции «Кудрово» на территории Ленобласти, на восточном конце четвертой (оранжевой) линии.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 12 мая в Заксобрании Петербурга, вице-губернатор Максим Соколов заявил, что до 2024 года в Петербурге должны быть проложены 9 км путей и открыты три новых станции — «Казаковская», «Путиловская» на новой шестой (коричневой) линии и станция «Большой проспект» на четвертой линии. На это городские власти предусмотрели 60 млрд рублей. Увеличить количество веденных станций еще на четыре в те же сроки невозможно без «федеральных грантов», отметил чиновник Смольного.

В аппарате вице-губернатора подтвердили, что заявка на дополнительное финансирование строительства метро в Петербурге уже отправлена в федеральное правительство, но точную сумму не назвали. По расчетам «Фонтанки», на ввод четырех новых станций, о которых идет речь, потребуется примерно 70 млрд рублей. Таких дополнительных средств на метро в бюджете Петербурга нет.