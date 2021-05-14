Москва, , 07:29 — REGNUM Полностью запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам предложил Центральный банк России. Об этом 14 мая сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный по поручению президента РФ.

Речь идёт о кредитах для населения на слишком короткие и длинные сроки — менее года и более 20 лет соответственно, а также об ограничениях по кредитным картам с нефиксированным процентом.

Для реализации этой инициативы в Центробанке подготовили проект поправок в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Они определят допустимое значение плавающей ставки и установят возможный срок «удлинения» кредита.

Впрочем, окончательного решения по этому вопросу не принято — сейчас документ обсуждается с участниками рынка, объяснил представитель Центробанка.

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Напомним, в марте 2021 года президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству до 15 июля разработать меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам. В России кредиты плавающей ставкой практически не выдаются. Так, в портфеле в портфеле ипотечных ссуд на них приходится всего 0,1% общего объёма. Тем не менее, в ЦБ считают, что банки планируют развивать подобные виды кредитования.

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