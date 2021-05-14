Якутск, , 07:31 — REGNUM В Якутске не будут проводить в привычном формате последние звонки и выпускные вечера в школах.

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Городская мэрия написала в телеграм-канале, что школьные праздники пройдут в онлайн-формате. Связано это с нестабильной эпидситуацией по коронавирусу.

Последний звонок намечен на 26 мая.

«Родителям также рекомендуется отменить запланированные массовые выездные мероприятия, приуроченные к выпускным вечерам. Персональная ответственность за это будет возложена на руководителей образовательных учреждений», — написано в приказе управления образования администрации Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке последние звонки в школах и профессиональных образовательных организациях пройдут с коронавирусными ограничениями.