Омск, 14 мая, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В апреле 2021 года на потребительском рынке Омской области зафиксировано повышение среднего уровня цен на 1,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Фрукты в омском магазине

Продовольственные товары выросли в цене на 1,5%. Значительно подорожали овощи: свекла — на 37,3%, огурцы — на 29,3%, картофель — на 18,6%, морковь — на 13,6%. Белокочанная капуста стала дороже на 3,5%, яблоки — на 3,1%, бананы — на 2,5%, репчатый лук — на 1,3%.

В то же время подешевели апельсины (на 13,5%), груши (на 5,6%), чеснок (на 4,3%), виноград (на 3,9%), свежие помидоры (на 1,1%).

По данным Омскстата, глазированные шоколадом конфеты выросли в цене на 8,2%. По сравнению с мартом в среднем на 1,8−5,6% подорожали куриные яйца, безалкогольные напитки, мучные кондитерские изделия, овощные консервы, говядина и свинина, маргарин, сахар, подсолнечное и сливочное масло.

Шоколад подешевел на 7,3%, кофе в зернах и молотый — на 7,2%, йогурт — на 4,1%, какао — на 3,6%.

Из непродовольственных товаров подорожали хозяйственное и туалетное мыло (на 0,4−2,5%), туалетная бумага (на 2,1%), зубная паста (на 1,9%), спички (на 1,5%), детские подгузники (на 1%), пиломатериалы (на 3,9%), инструменты и оборудование (на 3,8%), строительные материалы (на 1,2%), ювелирные изделия (на 2,3%), табачные изделия (на 3%), легковые автомобили (на 1,1%).

Статистики подчеркнули, что в Омской области впервые с начала года подешевело газовое моторное топливо — на 0,7%.

Что касается сферы услуг, значительно подорожали полёт экономическим классом самолета (на 17,8%) и проезд в поездах дальнего следования (на 4,5−6,8%). В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 23,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России потребительские цены за неделю с 5 по 11 мая выросли в среднем на 0,1%.

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