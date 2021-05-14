Москва, , 07:22 — REGNUM Восстановительный рост экономики России, который связан с ослаблением пандемии, указывает малую вероятность наступления нового банковского кризиса в стране, 13 мая заявил завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

Кроме того, по его словам, об этом же говорит и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

«Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — сказал экономист в комментарии агентству «Прайм».

Он пояснил, что кризисные события следуют за снижением ликвидности банков, которые из-за оттока вкладов или роста проблемных долгов теряют способность выполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Воронов считает, что в настоящее время этого не наблюдается.

Эксперт посоветовал тем, кто боится потерять деньги из-за подобных угроз, открывать депозиты не более 1,4 млн рублей в каждом отдельном банке. Именно на такую максимальную сумму в России страхуют банковские вклады.

Кроме того, экономист напомнил, что у банковских депозитов есть безопасная альтернатива в виде вложений в гособлигации. Он подчернил, что, по итогам 2020 года, с учетом купонных выплат доходность таких ценных бумаг существенно превысила ставки по вкладам и уровень инфляции в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что влияние пандемии на банковский сектор оказалось не столь критичным, как прогнозировалось.

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