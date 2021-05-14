Биробиджан, , 07:21 — REGNUM В Еврейской АО практически ежедневно умирают носители коронавируса, при том что регистрируются единичные новые случаи заболевания SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в ЕАО выявили всего один случай заражения коронавирусом (днём ранее — два). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4476 человек.

Врачи выписали ещё двух пациентов. За всё время успешно справились с болезнью 4300 человек. В ковидном стационаре проходят лечение 15 носителей коронавируса — коечный фонд заполнен на 17%. Ещё 22 инфицированных SARS-CoV-2 лечатся дома.

За последние сутки в Еврейской АО скончался ещё один носитель коронавируса (днём ранее — один, за 11 мая — двое). За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, по информации портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 473 человек.