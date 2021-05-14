Оренбург, 14 мая, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Оренбурге реконструкция путепровода на ул. Конституции идет по графику. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Реконструкция путепровода в Оренбурге

Строительство моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» с 2020 года. В настоящее время подрядчик выполняет армирование открылков четырех опор и отсыпку конусов опор.

«Все работы производятся в соответствии с технологическими требованиями и с соблюдением сроков», — подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, путепровод соединит микрорайон Степной с улицей Терешковой. Длина путепровода составит 102,34 метра. Сумма контракта — 405, 8 млн рублей.