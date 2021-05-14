Иркутск, , 07:16 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2458 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 14 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 040 человек (+115 за последние сутки).

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Госпитализирован 1111 пациентов (-30 за последние сутки). Выздоровели 66 010 пациентов (+149 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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