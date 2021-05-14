Якутск, , 07:24 — REGNUM Власти Якутии выделили на подготовку к летнему сезону в целях улучшения состояния инфраструктуры детского отдыха 50 млн рублей. Запланирована реконструкция и капитальный ремонт стационарных лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе минобразования республики.

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Всего отобрано 15 стационарных лагерей из 11 муниципальных районов республики, а также в Жатае и Якутске.

Восстановление и укрепление материально-технической базы лагерей увеличит ежегодный охват летним отдыхом более чем на 300 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на реализацию программы поддержки летнего детского отдыха в 2021 году правительство выделит 5 млрд рублей.