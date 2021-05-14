Токио, , 07:13 — REGNUM Уже более 350 тысяч человек поддержали петицию с требованием отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, которую на онлайн-платформе change.org разместил японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. Об этом свидетельствуют данные этой платформы для голосований.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В петиции, которая была размещена на сервисе 5 мая и адресована Международному олимпийскому комитету (МОК), правительству Японии, администрации Токио и оргкомитету Олимпиаду, утверждается, что в реальных условиях пандемии провести Олимпийские игры безопасно невозможно. Это объясняется как скоростью распространения коронавирусной инфекции, так и недостаточными масштабами вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, что ранее перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио одобрили 72% жителей Японии. А две соседствующие с Токио префектуры заявили о том, что не планирует выделять в больницах отдельные места для заболевших COVID-19 участников предстоящей Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что Олимпийские и Параолимпийские игры 2020 года в Токио состоятся и пройдут, как и было запланировано, с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Читайте также: Олимпийские игры в Токио состоятся по плану

Читайте ранее в этом сюжете: Более 39% жителей Японии высказались за отмену Олимпиады в Токио