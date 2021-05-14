Барнаул, , 07:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 14 мая 2021 года от коронавируса привились 211 910 человек (+ 3418) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 50 399 человек получили первую прививку (на 1884 меньше, чем накануне, 13 мая) и 161 511 (+5302) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на13 мая в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Это на 38 300 больше, чем на 12 мая.

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