Загреб, , 07:10 — REGNUM Военные учения Astral Knight 21 начались 14 мая в воздушном пространстве Италии, Словении, Черногории, Албании и Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Маневры будут продолжаться до 22 мая в районе северного и южного адриатического акватория.

Эти учения интегрированной воздушной и ракетной обороны осуществляются командованием ВВС США для Европы и Африки.

По словам представителей министерства обороны Хорватии, учения предназначены для обеспечения аэрокосмической и ракетной защиты морских портов и союзных войск при высадке в рамках международных военных учений Immediate Response 21.

Центр управления воздушным пространством хорватской ВВС станет одним из основных командных центров, который будет контролировать и командовать большей частью союзных самолетов в определенные дни при выполнении атакующих и оборонительных воздушных операций.