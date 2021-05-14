Акбулак, Оренбургская область, , 07:04 — REGNUM В Оренбургской области от коронавирусной инфекции прививку сделал 101-летний житель Акбулака, сообщает региональный минздрав.

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В ведомстве отметили, что ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Никифоров с начала пандемии соблюдает режим самоизоляции. После прививки пожилой оренбуржец чувствует себя хорошо.

Добавим, в регионе действует 72 прививочных пункта, в том числе в двух торговых центрах на территории Оренбурга. От COVID-19 привились 191 550 человек. Из них 93 860 оренбуржцев — это граждане старше 60 лет.