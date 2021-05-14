Барнаул, , 07:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3080 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 168 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (29 512 человек, +45 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 152 (-2 за последние сутки), из них 66 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2495 детей (+3 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 593 человека, +66 за последние сутки) новый вирус победили 45 552 человека (+69 за последние сутки).

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