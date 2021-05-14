Хабаровск, , 07:03 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в регионе есть всё, чтобы выполнить задачу президента РФ Владимира Путина по строительству жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В частности ООО «АмурСтройМеханизация» выпускает изделия крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная мощность составляет 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год — это 110 тыс. метров жилья.

«У нас в целом все есть, чтобы выполнить задачу президента страны: в Хабаровском крае это миллион квадратных метров жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди — профессионалы в строительстве, есть производства. Но имеющиеся мощности не могут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство. Запущены процессы по очистке площадок под большую комплексную застройку. Также ведем работу по запуску новых производств крупнопанельного домостроения», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-март в Приморье сдали более 232 тыс. кв. метров жилья, основной объём приходится на многоквартирные дома.