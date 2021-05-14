Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В Калининском районе Чебоксар расчистка реки Кукшум от бытового мусора началась после вмешательства прокуратуры и представления в адрес главы администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.

Несанкционированную свалку отходов на территории реки Кукшум надзорные органы обнаружили в конце апреля. С учётом того, что участок находился в ведении муниципалитета, в адрес сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова внесено представление об устранении нарушений.

В ведомстве отмечают, что после вмешательства прокуратуры подрядные организации начали расчистку от мусора примыкающей к водоёму территории. Данные работы планируется завершить 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чувашии разбираются в причинах гибели рыбы у ручья Кепе в селе Батырево. Взяты пробы для лабораторных исследований. Общественники полагают, что это могло произойти из-за замора рыбы или слива токсичных стоков.

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