Оренбург, , 06:52 — REGNUM В Оренбурге на пивзаводе прошли обыски. Видео оперативных мероприятий силовиков появилось в соцсетях. Информресурсы сообщают, что на предприятии обосновались адепты сайентологической церкви (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

СУ СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). По данным следствия, на территории компании с использованием специальных средств производился негласный сбор информации, составляющей личную и коммерческую тайну. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Оренбуржью устанавливают лиц, причастных к использованию этих спецсредств.

На предприятии велся скрытый сбор информации о сотрудниках, клиентах и ревизорах из налоговой службы. За ними подсматривали. Их прослушивали. По данным СМИ, на заводе осуществлялась вербовка адептов в секту. Для этого проводились тренинги с привлечением коучей. Оплата за обучение на семинарах перечислялась сайентологической церкви (организация, деятельность которой запрещена в РФ).