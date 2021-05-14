Омск, , 06:50 — REGNUM Житель Омска осуждён за хищения денег у пожилых женщин, сообщили ИА REGNUM 14 мая в областной прокуратуре.

Прокуратура Кировского округа Омска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего омича. Он признан виновным в совершении двух краж.

Установлено, что в 2018 году мужчина узнавал о продаже пожилыми людьми земельных участков. Увидев одно из таких объявлений, он встретился с женщиной 1942 года рождения. Злоумышленник обманул пенсионерку, проследовал в её квартиру, где похитил из находившегося в сумке кошелька 10 тысяч рублей.

Аналогичным способом он обокрал женщину 1939 года рождения. Омич узнал, что она хранит деньги на полу под линолеумом в комнате. Он похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения на 30 тысяч рублей.

Мужчина признал вину. С учётом наличия у него судимости суд назначил омичу наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обокрал 84-летнюю женщину.

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