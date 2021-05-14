Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Средняя продолжительность жизни людей из-за перенесенного заболевания COVID-19 сокращается на 1,5−2 года, 13 мая заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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По словам биолога, речь идет о ситуации в развитых странах.

«Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5−2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — сказала эксперт, слова которой цитирует РИА Новости.

Баранова пояснила, что такие значения получены на основании статистики, собранной в США. Она считает, что подобные выводы можно применить и к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Анча Баранова предупредила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ в ближайшие два месяца будет зависеть от погодных условий на территории страны.

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