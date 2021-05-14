Елизово, Камчатский край, , 06:49 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 13 мая в двухэтажном доме на 23-м километре трассы морпорт — аэропорт. К моменту прибытия спасателей общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров, все здание было объято огнем. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и три автоцистерны. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Отмечается, что дом оказался поврежден на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Миассе Челябинской области произошёл пожар в частном доме. В результате пожара погибли три человека. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения.