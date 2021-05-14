Нейпьидо, , 06:39 — REGNUM Власти Мьянмы освободили японского журналиста Юки Китадзуми, который был задержан по обвинениям в распространении недостоверной информации, передает телеканал NHK.

По его данным, журналиста еще 13 мая перевели из тюрьмы в полицейский участок, а затем, 14 мая, доставили в аэропорт Янгона. В настоящее время Китадзуми готовится отбыть на родину. Ожидается, что журналист прибудет в Японию уже 14 мая.

Напомним, японского журналиста Юки Китадзуми задержали в Мьянме 19 апреля по обвинениям в нарушении законодательства о въезде в страну, а также в распространении недостоверных сведений. Японские власти сразу же потребовали немедленного освобождения журналиста.