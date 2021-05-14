Сочи, Краснодарский край, , 06:42 — REGNUM В Сочи индекс опасного для организма ультрафиолетового излучения в полдень уже достигает шести-семи единиц. Об этом 14 мая сообщает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На самом юге Южного федерального округа, в Сочи ультрафиолетовый индекс достигает шести-семи баллов, но непродолжительное время. Всего два-три часа», — приводит его слова ТАСС.

В это время дня необходимо оставаться в тени, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами. По словам Вильфанда,

В период наиболее опасной активности солнца в Сочи — с 11:00 до 14:00 — желательно оставаться в тени, пользоваться головными уборами и оберегать глаза солнцезащитными очками с достаточной защитой от ультрафиолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе аномально высокие значения температуры воздуха вначале придут в центр европейской части России, а после этого — в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.

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