Томск, , 06:34 — REGNUM Следствие проверяет информацию о том, что в Томской области 13-летняя девочка сбежала от матери из-за побоев и пьянства. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Информация об инциденте вышла 13 мая в эфире Первого канала. 13-летняя жительница села в Первомайском районе заявила о том, что сбежала от матери, которая избивает её и постоянно пьёт.

Мать девочки в ответ заявила, что дочь сбегает в проживающую по соседству многодетную семью. Причина — возможные близкие отношения девочки с 18-летним старшим сыном.

Следователи выехали на место для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уменьшилось количество уголовных деяний, связанных с насилием в семье.

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