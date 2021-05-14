Чебоксары, , 06:34 — REGNUM В Чувашии необходимо привлечь для охраны безопасности в школах сотрудников Росгвардии или частных охранных предприятий, на что из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутатам республиканского Госсовета уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани и его последствия — трансляция»

По её словам, после трагедии в Казани вопрос безопасности в школах остаётся открытым в части организации охраны. Детский омбудсмен констатировала, что не во всех школах Чувашии есть лица, «которые имеют навыки охраны».

«Мы со своими помощниками рассматривали вопрос о необходимости выделения из бюджета республики средств на организацию охраны образовательных организаций: привлечения лиц или из Росгвардии, или из частных охранных организаций. Если посмотреть в финансовом отношении, если у нас на сегодня 412 школ, то примерно посчитали, что это 115 млн рублей в год. Этот вопрос необходимо рассмотреть, я считаю, в ближайшее время», — отметила Алевтина Федорова.

И продолжила:

«Где есть частные охранные предприятия, то эта работа организуется, а за счёт образовательных организаций, если есть внебюджетные денежные средства».

Уполномоченный по правам ребёнка напомнила, что после происшествия в образовательном учреждении в Керчи в 2018 году в Чувашии во всех школах установили видеонаблюдение, оборудовали турникеты, оснастили металлоискателями и кнопками вызовов. Кроме того, сами территории школ были ограждены.

Подробнее: После трагедии в Казани проверят школы в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани произошла трагедия: выпускник гимназии № 175 устроил стрельбу. От рук 19-летнего парня погибли семеро школьников и двоих взрослых. В больницу с ранениями доставлены 22 человека, в тяжелом состоянии находятся шестеро детей.

После происшествия в Чувашии, как и в других регионах, поручено «проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях».

Читайте ранее в этом сюжете: Безопасность в школах Чувашии организована «не на должном уровне»