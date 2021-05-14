Иерусалим, , 06:24 — REGNUM Наземная операция вооруженных сил Израиля в секторе Газа еще не началась, 14 мая передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в израильской армии и палестинских спецслужбах.

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Ранее израильские военные сообщили о начале наземной операции в секторе. Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала опроверг эту информацию. Источник в палестинских спецслужбах также заявил, что сведения о вторжении не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая делегация Египта, прибывшая в израильский город Тель-Авив для консультаций с Израилем по поводу конфликта с сектором Газа, завершила переговоры и покинула страну. Израиль отверг призыв египетских властей о гуманитарном перемирии с палестинским анклавом.

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