Чебоксары, 14 мая 2021, 06:20 — REGNUM В Чувашии необходимо пересмотреть вопросы организации безопасности в школах и привлечь для охраны либо «гвардейцев», либо сотрудников частных охранных предприятий. В настоящее время безопасность в школах организована «не на должном уровне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на сессии Госсовета Чувашии уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова.
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Отвечая на вопросы депутатов, детский омбудсмен также прокомментировала ситуацию с безопасностью в школах Чувашии после трагедии в казанской гимназии.
По её словам, после 2018 года во всех школах региона было установлено видеонаблюдение, турникеты, металлоискатели и кнопки вызовов, а сами территории образовательных учреждений оградили.
Она считает, что нужно привлечь для охраны лиц «или из Росгвардии, или из частных охранных организаций»:
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 застрелил несколько детей и учителя. В связи с происшествием в регионах Поволжья усилят меры безопасности в учреждениях образования.
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