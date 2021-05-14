Чебоксары, , 06:20 — REGNUM В Чувашии необходимо пересмотреть вопросы организации безопасности в школах и привлечь для охраны либо «гвардейцев», либо сотрудников частных охранных предприятий. В настоящее время безопасность в школах организована «не на должном уровне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на сессии Госсовета Чувашии уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова.

Алевтина Федорова Cap.ru

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Отвечая на вопросы депутатов, детский омбудсмен также прокомментировала ситуацию с безопасностью в школах Чувашии после трагедии в казанской гимназии.

«Да, страшно, что произошло на днях. Если вы помните, уважаемые депутаты, в 2018 году такая же большая трагедия произошла в Керчи, когда тоже погибло достаточно большое количество ребят, студентов и после этого на территории Чувашской Республики было принято решение о необходимости усиления безопасности детей в образовательных организациях», — сказала Алевтина Федорова.

По её словам, после 2018 года во всех школах региона было установлено видеонаблюдение, турникеты, металлоискатели и кнопки вызовов, а сами территории образовательных учреждений оградили.

«У меня вызывает, конечно, волнение по поводу охраны образовательных организаций. То есть мы с вами говорим о том, что не во всех школах на сегодняшний день имеются представители частных охранных организаций — те лица, которые имеют навыки охраны образовательных организаций», — отметила детский омбудсмен.

Она считает, что нужно привлечь для охраны лиц «или из Росгвардии, или из частных охранных организаций»:

«Этот, конечно, вопрос есть, он открыт, я считаю, что не на должном уровне организовано».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 застрелил несколько детей и учителя. В связи с происшествием в регионах Поволжья усилят меры безопасности в учреждениях образования.

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