Владивосток, , 06:20 — REGNUM В Приморском крае в большинстве районов отменили особый противопожарный режим, который был введён в апреле из-за распространения лесных пожаров. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

О подписанном накануне постановлении губернатор края Олег Кожемяко в ходе утреннего совещания ознакомил глав муниципальных образований и органов исполнительной власти.

«Мы снимаем противопожарный режим, чтобы у людей был доступ к речкам, водоёмам, лесным угодьям, чтобы охотобщества могли заниматься своей работой. Но… населению необходимо по-прежнему помнить о необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдения техники безопасности, а также об опасности клещевого энцефалита», — приводятся в сообщении слова главы региона.

Отмечается, что особый противопожарный режим в настоящее время сохраняется в Красноармейском, Пожарском районах и Тернейском муниципальном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильного ветра и сухой погоды ситуация с природными пожарами в Приморском крае в конце апреля резко осложнилась.

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