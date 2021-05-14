Тегеран, , 06:52 — REGNUM В заявлении департамента по связям с общественностью базы иранского Корпуса стражей Исламской революции под названием Амир аль-Моменин отмечается, что на западе Ирана была конфискована крупная партия запрещённого оружия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 мая.

Согласно заявлению отдела по связям с общественностью базы КСИР в провинции Илам, партия оружия была захвачена силами безопасности в горной местности в западной провинции, граничащей с Ираком.

В заявлении отмечалось, что в данную партию входило специальное вооружение, используемое в убийствах и операциях, связанных с терроризмом.

По полученным данным, партия включала 60 единиц оружия, в том числе 50 пистолетов, специально предназначенных для проведения террористических операций, а также 10 автоматов АК-47, которые планировалось перевезти в центральные районы страны для использования в террористических актах в преддверии июньских президентских выборов.