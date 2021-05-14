Хабаровск, , 06:25 — REGNUM В Хабаровском крае в апреле родились 1157 малышей, из них 13 двоен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Более 600 детей новорожденных — в Хабаровске и порядка 200 — в Комсомольске-на-Амуре. При этом девочек больше (50,4%). Ранее число рожденных мальчиков было больше.

Всего родились 574 мальчика. Самыми популярными именами стали Максим и Артём, ими назвали 27 и 25 малышей соответственно. Чаще всего сыновья получали имена: Дмитрий, Егор, Михаил, Александр, Иван.

В единичных случаях мальчиков называли именами Гордей, Евсей, Елисей, Леон, Михей, Мирослав, Нестор, Ростислав.

Девочек родилось — 583. Из них Софиями назвали 25 детей, Алисами — 24.

23 родителя выбрали имя Анна, а 20 — Мария. Также в крае появилось 18 Арин.

Реже девочек стали называть Викториями, Варварами и Дарьями. При это выбирают для дочерей и редкие имена: Аврора, Афина, Даминика, Златамира, Лада, Мелисса, Николь, Ясна-Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, родившаяся 6 мая в семье Михеевых дочка Вероника стала 1371-м ребёнком, появившимся на свет в Калуге в 2021 году. Как напомнили в пресс-службе Городской думы, в этом году Калуга отмечает 650-летний юбилей, датой основания города считается 1371 год.