Тегеран, , 06:54 — REGNUM 13 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провёл переговоры со своим испанским коллегой Аранчей Гонсалес Лайя в Мадриде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сообщается, что данная встреча имеет значимый характер, так как министр иностранных дел Испании также отвечает за деятельность Европейского союза и реализацию внешнеполитического сотрудничества.

Мохаммад Джавад Зариф совершил официальный визит в Испанию в рамках европейского турне.

Основным направлением поездки станет всестороннее расширение двусторонних отношений и совместное сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Перед поездкой в Европу глава МИД посетил Сирию, чтобы встретиться и провести переговоры с сирийскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана обсудил предстоящие всеобщие выборы в Сирии во время отдельных встреч в Дамаске со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом и президентом этой страны Башаром Асадом.