Тегеран, , 06:56 — REGNUM 13 мая Центральный банк Ирана (ЦБИ) заявил, что судебная система Люксембурга прекратила перевод иранских активов в США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ЦБ объявил, что, по данным гаагского отделения президентского центра по международным правовым вопросам (CILA), Люксембургский суд подтвердил неисполнение внутренних законов США и необходимость признания выданных Люксембургом голосов американских судов в имущественном досье Центрального банка перед институтом Clearstream.

Банк заявил, что аналогичный акт был принят Италией и Францией в прошлом. В уведомлении также отмечалось, что, основываясь на недавних законодательных изменениях в Соединенных Штатах, американские суды могут напрямую распорядиться о передаче некоторых активов, которые прямо или косвенно принадлежат иранским учреждениям, включая Центральный банк Ирана, независимо от их местонахождения.

В заявлении подчеркивается, что Центральный банк Ирана своевременно обратился в окружной суд Люксембурга с просьбой издать постановление о запрете передачи его активов только из-за решения США.