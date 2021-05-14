Санкт-Петербург, , 06:19 — REGNUM Власти Петербурга обеспокоены невысокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции: доля полностью привитых двумя компонентами вакцины до сих пор не достигла даже 10% от численности населения, при том, что в городе достаточно и самой вакцины, и пунктов вакцинации.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 602 027 человек, это 11,18% от численности постоянного населения региона. Из них 499 874 человека полностью завершили цикл вакцинации (9,28% от числа населения).

За 12 мая первично был привит 5221 человек, вторично — 8327 человек. Запас вакцины в городе на 13 мая составил 183 675 комплектов из двух доз.

«Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией. В Санкт-Петербурге выполнено более одного миллиона ста тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты), при этом не зарегистрировано ни одной тяжелой реакции или осложнения на прививку», — заявляют в Межведомственном совете и призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, найти время и привиться от коронавируса.

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