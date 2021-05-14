Тегеран, , 07:11 — REGNUM 13 мая лидер Движения национальной мудрости Ирака Сейед Аммар Хаким в отдельных посланиях Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи и иранским официальным лицам поздравил их с наступлением Ид аль-Фитра. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Верховному лидеру Хаким поблагодарил аятоллу Хаменеи за его реалистичную и сбалансированную позицию в поддержку Ирака, а также за усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Он поздравил с наступлением Ид аль-Фитра в отдельных посланиях президента Ирана Хасана Рухани, главу иранской судебной власти аятоллу Эбрахима Раиси и спикера парламента Ирана Мохаммеда Бакера Калибафа.

Хаким приветствовал усилия Ирана (по установлению мира в регионе) и выразил надежду, что региональные и международные переговоры Исламской Республики будут плодотворными.