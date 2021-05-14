Тегеран, , 08:09 — REGNUM 13 мая глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези передал соболезнования афганскому народу и правительству в связи с недавним терактом в Кабуле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В позорном преступлении убийства детей в Кабуле, помимо трусливых террористов, есть и другие обвиняемые. Незваные гости, чье десятилетие в Афганистане и регионе было ничем иным, как усилением насилия, экстремизма и терроризма», — написал Ваези в своем аккаунте в Instagram. Он отметил, что Иран сочувствует народу и правительству Афганистана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что продолжение нападений террористических группировок на беззащитных афганцев и силы безопасности не может иметь иной цели, кроме как поставить правительство в нелегкое положение на мирных переговорах в этой стране.

В результате крупного взрыва перед школой на западе Кабула в воскресенье днем погибли более 85 человек, еще 150 получили ранения. Большинство жертв были молодыми студентами.