Тегеран, , 06:58 — REGNUM 13 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 231 человек, при этом 297 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 297 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 76 231», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

В заявлении отмечается, что за последние 24 часа было обнаружено 14 246 новых случаев заражения COVID-19, причём 2175 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана подчеркнуло, что 2 179 890 пациентов из общего числа 2 722 007 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно сообщению, 5 481 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Также отмечается, что к настоящему времени по всей стране было проведено 17 616 446 диагностических тестов по выявлению вируса.