Тегеран, , 08:21 — REGNUM 13 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика ожидает высокой явки на предстоящих президентских выборах в июне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Проведение знаменательных выборов следует исламской этике», — сказал президент, выступая на церемонии открытия ряда национальных проектов в зонах свободной торговли по всей стране.

«Все группы и партии должны участвовать в выборах, при этом политическое разнообразие должно быть заметно в списке кандидатов», — отметил Рухани, который впервые вступил в должность президента Ирана в августе 2013 года.

В другом месте своего выступления президент говорил о железное дороге Шаламчех — Басра, которая является стратегическим проектом и может привести к развитию в этом регионе. По его словам, данный проект фактически соединит Иран с Ираком, Сирией и Средиземным морем.