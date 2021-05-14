Никосия, , 06:07 — REGNUM Ответственность за совершенную 5 апреля кибератаку на сайт парламента Кипра якобы несет Турция. Об этом 13 мая сообщается на сайте кипрского законодательного органа.

В заявлении подчеркивается, что такое заключение было сделано на основании анализа, проведенного управлением цифровой безопасности республики. По итогам его работы, выяснилось, что атака была предпринята «с нескольких адресов, имеющих отношение к турецкой хакерской группе».

В парламенте отметили, что вмешательство удалось отразить благодаря быстрым действиям властей. Для предотвращения новых атак были предприняты дополнительные меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля хакеры атаковали сервер полиции американской столицы Вашингтона.

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