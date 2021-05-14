Тегеран, , 07:43 — REGNUM 13 мая президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл ряд национальных проектов в области торговли, промышленности и экономики в зонах свободной торговли по всей стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Проекты были официально запущены в режиме видеоконференции в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Данные проекты со значительным объемом инвестиций находятся в провинциях Азербайджан, Хузестан, Систан и Белуджистан, Ормузган и Альборз

Каждую неделю президент открывает несколько важных проектов в области нефтехимии, нефти, промышленности, туризма, спорта, инфраструктуры, развития и здравоохранения, чтобы реализовать цели лозунга «Скачок производства», который был объявлен в прошлом иранском году (20 марта 2020 года — 20 марта 2021 года) Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.