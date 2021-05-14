Тегеран, , 07:01 — REGNUM 13 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил надежду в послании, что дружественное сотрудничество между его страной и Ираном будет расширяться активнее, чем раньше. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Послание президента Рахмона было направлено иранскому коллеге Хасану Рухани по случаю праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан. Поздравив иранскую нацию и правительство с праздником, президент Таджикистана пожелал иранскому народу процветания и успехов.

В конце своего послания Рахмон выразил надежду, что дружественные связи будут развиваться благодаря усилиям обоих народов и опоре на исламские ценности, включая взаимопонимание и добрые дела.

Наступление Рамадана может варьироваться от страны к стране в зависимости от положения луны. Поскольку новолуние не находится в одном и том же состоянии в одно и то же время во всем мире, даты начала и окончания Рамадана зависят от того, какие астрономические результаты получают в той или иной точке планеты.