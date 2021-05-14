Ханой, , 06:06 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявил 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что 29 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом все новые случаи зафиксированы на севере Вьетнама, где уже введены ограничения. Ведомство утверждает, что все выявленные пациенты ранее контактировали с зараженными из уже известных очагов распространения COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на вьетнамской территории достигло 3740. Из них 2282 связаны с распространением инфекции внутри республики. Отмечается, что 712 случаев были выявлены во Вьетнаме с конца апреля.