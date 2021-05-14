Хабаровск, , 06:31 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре врачи госпитализировали с отравлениями более десяти студентов одного из колледжей, в образовательном учреждении проводится проверка. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

«Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», — говорится в сообщении.

В настоящее время в инфекционных отделениях больниц города Амурска и посёлка Солнечный находятся более десяти пострадавших.

Отмечается, что на место ЧП выехал заместитель прокурора Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько, следователи устанавливают причины отравления. По результатам проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в колледже будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду №70 города Шахты, где отравились 63 ребёнка.

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