Ульяновск, , 05:53 — REGNUM В некоторых районах Ульяновской области в связи с установлением аномальной жары объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, по 16 мая в большинстве районов среднесуточная температура ожидается на девять градусов выше климатической нормы.

Спасатели отмечают, что в 12 муниципалитетах, в том числе в трёх городах (Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске) объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Это касается следующих районов: Майнского, Мелекесского, Новомалыклинского, Сенгилеевского, Старомайнского, Тереньгульского, Ульяновского и Цильнинского.

Руководителям муниципалитетов и председателям СНТ поручено организовать контроль за соблюдением населением правил пожарной безопасности. Действует полный запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и стерни на полях.

Напомним, что в Ульяновской области практически каждые сутки регистрируют пал сухой травы. В частности, 11 мая произошло 12 возгораний сухой травы, площадь пожара составила 4,4 гектара, 12 мая — 12 пожаров на площади 12,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Она зависит от типа леса и погоды. Федеральная классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от погодных условий включает пять категорий — от одного (степень пожарной опасности отсутствует) до пяти (чрезвычайная пожарная опасность). Четвёртый класс означает высокую пожарную опасность.

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