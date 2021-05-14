Благовещенск, , 05:49 — REGNUM В Приамурье, по информации портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 12). За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 473 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врачи закрыли ещё 25 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время в Приамурье справились с болезнью уже 21 696 человек.

За последние сутки в области не зафиксировано смертельных случаев среди носителей коронавируса. Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 13 мая зафиксировано ещё три летальных исхода пациентов с коронавирусом.