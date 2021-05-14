Ульяновск, , 05:41 — REGNUM В Ульяновске выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть семилетняя девочка. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

Трагедия произошла вечером 13 мая. По данным ведомства, девочка держалась за москитную сетку и выпала из окна девятого этажа.

Отмечается, что бригада скорой помощи доставила ребёнка в клиническую больницу с сочетанной травмой, где более часа врачи боролись за жизнь юной пациентки, но спасти её не удалось.

Министерство здравоохранения выразило соболезнования родителям и близким девочки, напомнив, что нельзя оставлять ребёнка одного в комнате с открытыми окнами. В ведомстве также рекомендуют оборудовать окна специальными устройствами, блокирующими его открывание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло 22 апреля в рабочем посёлке Сурское Ульяновской области, где из окна школы выпал 11-летний мальчик. С травмами его госпитализировали в больницу.

Напомним, что 25 апреля на улице Героев Свири в Ульяновске на 10-летнего мальчика упало дерево.