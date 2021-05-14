Красноярск, , 06:30 — REGNUM Бывший главврач краевого онкоцентра Андрей Модестов, в марте ставший советником губернатора Красноярского края по здравоохранению, переходит на работу в московскую компанию. Об этом он 14 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне поступило неожиданное интересное предложение, которое связано с работой в Москве. Сегодня я возглавил ГК «Медскан». Я покидаю пост советника губернатора Красноярского края и Красноярск», — написал Модестов.

Напомним, что он также является председателем комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Красноярского городского Совета депутатов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный врач красноярского онкоцентра Андрей Модестов, 11 лет возглавлявший важнейшее медицинское учреждение региона, станет советником губернатора Красноярского края по здравоохранению.

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